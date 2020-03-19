2020-03-19T10:20:34+03:00
Общество

В Челябинске сотрудники минфина перешли на дистанционный прием документов

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции коллектив мобилизован, усилены меры профилактики
Ольга АНТОНОВА
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Минфин Челябинской области перешел на дистанционный прием документов.Минфин Челябинской области перешел на дистанционный прием документов.Фото: Яндекс. Карты
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Чаще мыть руки, при первых признаках недомогания остаться дома и вызвать врача, при планировании отпуска — отказаться от заграничных поездок — сотрудники министерства финансов Челябинской области готовы профилактикой дать отпор вирусным инфекциям.

Кроме того, работникам минфина рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.

— Отдельное внимание уделено действиям, обязательным при возвращении из-за границы и соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. В случае возвращения из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусом, сотрудникам будет оказано содействие в обеспечении изоляции на дому. В том числе, предоставлен плановый отпуск или отпуск без содержания, — сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас в помещениях минфина установлены дезинфекторы для рук, размещены информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции.

Прием документов от посетителей переведен в дистанционный режим.

Напомним, накануне губернатор Алексей Текслер объявил в регионе режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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