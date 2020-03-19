2020-03-19T11:43:56+03:00
Общество

Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных

За четыре месяца Игорь Асанов поменял всю электрику
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Игорь Асанов оказался добрым человеком и согласился помочь бесплатно.Игорь Асанов оказался добрым человеком и согласился помочь бесплатно.
Изменить размер текста:

42-летний электрик из Челябинска Игорь Асанов решил помочь проекту «Другая медицина». Мужчина работал четыре месяца и совершенно бесплатно поменял всю электрику в штаб-квартире, где собираются лечить бездомных, сообщает сайт hornews.com.

— Несмотря на то, что Игорю не платили за его труд, он несколько раз в неделю на протяжении четырех месяцев приходил в помещение на Марченко, 11Б и устанавливал автоматы, электросчетчики, щитки и розетки. Денег за свою работу мужчина не требовал: понимал, что ребята заняты благим делом, и тоже хотел помочь, — пишут наши коллеги.

Проект «Другая медицина» основал челябинский фельдшер Евгений Косовских. Доктор Женя вместе с волонтерами ездит по теплотрассам и лечит бродяг. В октябре 2019 года власти города выделили проекту помещение для штаб-квартиры: 118 квадратных метров, где раньше работала офтальмологическая поликлиника. За помещение не нужно платить, но оно требовало серьезного ремонта. В помещении не было ни света, ни лампочек. Все пришлось восстанавливать заново. Доктор Женя искал электрика на популярном сайте бесплатных объявлений. Позвонил первому попавшемуся и наткнулся на доброго человека. Несмотря на высокую занятость и обязательства по кредитам Игорь Асанов согласился работать бесплатно.

Ремонт штаб-квартиры закончат к маю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы ограничили прием граждан в Челябинской области
В Челябинске пассажирам поездов дальнего следования вернуть деньги за невозвратные билеты
Жители нового микрорайона под Челябинском водят малышей в детский сад по колено в грязи
Текслер ищет «врача» для старейшей электростанции России Пороги в Челябинской области
Рабочая дата или юбилей? У Алексея Текслера спросили, как он относится к первой годовщине работы на посту губернатора
Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных
В Челябинске путешествующим железной дорогой вернут деньги из-за коронавируса
В Челябинске бесплатно раздают антисептик на улицах
В Челябинске сотрудники минфина перешли на дистанционный прием документов
Британский ветврач отказался ехать к спасенным в Челябинске тигренку Гектору и леопарду Еве
Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области
В Челябинской области фронтовикам выплатят по пять тысяч
Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение
Туристам из Челябинска не возвращают деньги за отмененные заграничные туры
Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса
Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке
Чиновники объяснили платные уроки английского в сельской школе в Челябинской области
Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске
В Челябинске похолодает до -10