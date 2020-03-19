Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных

19 Март 2020 2020-03-19T11:43:56+03:00

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42-летний электрик из Челябинска Игорь Асанов решил помочь проекту «Другая медицина». Мужчина работал четыре месяца и совершенно бесплатно поменял всю электрику в штаб-квартире, где собираются лечить бездомных, сообщает сайт hornews.com.

— Несмотря на то, что Игорю не платили за его труд, он несколько раз в неделю на протяжении четырех месяцев приходил в помещение на Марченко, 11Б и устанавливал автоматы, электросчетчики, щитки и розетки. Денег за свою работу мужчина не требовал: понимал, что ребята заняты благим делом, и тоже хотел помочь, — пишут наши коллеги.

Проект «Другая медицина» основал челябинский фельдшер Евгений Косовских. Доктор Женя вместе с волонтерами ездит по теплотрассам и лечит бродяг. В октябре 2019 года власти города выделили проекту помещение для штаб-квартиры: 118 квадратных метров, где раньше работала офтальмологическая поликлиника. За помещение не нужно платить, но оно требовало серьезного ремонта. В помещении не было ни света, ни лампочек. Все пришлось восстанавливать заново. Доктор Женя искал электрика на популярном сайте бесплатных объявлений. Позвонил первому попавшемуся и наткнулся на доброго человека. Несмотря на высокую занятость и обязательства по кредитам Игорь Асанов согласился работать бесплатно.

Ремонт штаб-квартиры закончат к маю.

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ИСТОЧНИК KP.RU