Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных
42-летний электрик из Челябинска Игорь Асанов решил помочь проекту «Другая медицина». Мужчина работал четыре месяца и совершенно бесплатно поменял всю электрику в штаб-квартире, где собираются лечить бездомных, сообщает сайт hornews.com.
— Несмотря на то, что Игорю не платили за его труд, он несколько раз в неделю на протяжении четырех месяцев приходил в помещение на Марченко, 11Б и устанавливал автоматы, электросчетчики, щитки и розетки. Денег за свою работу мужчина не требовал: понимал, что ребята заняты благим делом, и тоже хотел помочь, — пишут наши коллеги.
Проект «Другая медицина» основал челябинский фельдшер Евгений Косовских. Доктор Женя вместе с волонтерами ездит по теплотрассам и лечит бродяг. В октябре 2019 года власти города выделили проекту помещение для штаб-квартиры: 118 квадратных метров, где раньше работала офтальмологическая поликлиника. За помещение не нужно платить, но оно требовало серьезного ремонта. В помещении не было ни света, ни лампочек. Все пришлось восстанавливать заново. Доктор Женя искал электрика на популярном сайте бесплатных объявлений. Позвонил первому попавшемуся и наткнулся на доброго человека. Несмотря на высокую занятость и обязательства по кредитам Игорь Асанов согласился работать бесплатно.
Ремонт штаб-квартиры закончат к маю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU