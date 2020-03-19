2020-03-19T12:04:29+03:00
Общество

В Челябинске пассажирам поездов дальнего следования вернуть деньги за невозвратные билеты

Получить сумму можно режиме онлайн
Ольга АНТОНОВА
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Путешествие сейчас лучше отложить. Фото: Архив "КП".Путешествие сейчас лучше отложить. Фото: Архив "КП".
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Принципиальное для многих решение принято руководством АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Пассажиры могут вернуть деньги за билеты, которые приобретены по невозвратному тарифу. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

— Это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн, на сайте РЖД. Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля, — поясняют в пресс-службе ЮУЖД.

Деньги за «невозвратные» билеты вернут на тех же условиях, что и обычные.

Если пассажир возвращает билет более чем за восемь часов до отправления поезда, он получит стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета (210 руб. 60 коп).

Если до отправления менее восьми часов, с условиями возврата денег можно ознакомиться здесь.

Если путешествующий поездом недавно вернулся из стран, где COVID-19 широко распространен; если он на карантине или контактировал с возможными носителями инфекции, он сможет вернуть полную стоимость билета и после снятия ограничений. Удержат лишь сбор за операцию возврата. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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