Судебные приставы ограничили прием граждан в Челябинской области

19 Март 2020 2020-03-19T12:20:27+03:00

На рейды по массовым местам и квартирам тоже объявлен мораторий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но все сотрудники на местах и продолжают взыскивать долги дистанционно

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Начиная с четверга, 19 марта, все отделения Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области ограничивают прием граждан. Эта мера вводится для профилактики распространения ОРВИ и гриппа, а также коронавируса.

— Ограничения на личный прием временное. Оно будет действовать до особого распоряжения, — замечают в пресс-службе ведомства.

На время вынужденного карантина челябинцам советуют обращаться к судебным приставам через интернет-приемную ФССП России. Отвечать приставы, как и положено по закону, будут в течение 30 суток. Проверить задолженность можно в режиме онлайн через «Банк данных исполнительных производств». А если дело не терпит отсрочки, можно позвонить приставам по телефону. Все сотрудники ведомства продолжают работать и находятся на рабочих местах.

Также приставы временно ограничат различные рейды по местам с большим скоплением публики и по квартирам должников. Однако это не означает, что взыскивать долги перестанут. Порядка 80% долгов судебные приставы списывают дистанционно с банковских карт населения. Поэтому расслабляться не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU