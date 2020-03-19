В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы

19 Март 2020 2020-03-19T14:52:25+03:00

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт пояснила, когда нужно вызывать врача тем, кто был в странах со вспышкой COVID-19

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В четверг, 19 марта, первый замгубернатора Ирина Гехт ответила на претензии тех, кому недоволен тем, что в аэропорту у прибывающих не измеряют дистанционно температуру.

— В международном терминале и зале внутренних вылетов есть тепловизоры. Термометрами в лоб больше никто не светит. В терминалах звучит объявление о горячей линии минздрава, на которую нужно обращаться прибывающим из-за границы, — говорит Ирина Гехт.

— В течение двух дней к позвонившему придут санврачи с предписанием. Это — основание для получения больничного. Путешественник вызывает участкового терапевта, оформляется больничный. В документе указывается, что человек прибыл из страны, где есть случаи коронавируса.

Выплаты по больничному начинаются авансом на седьмой день после оформления документа. За состоянием больного наблюдает терапевт, берутся анализы. В случае отрицательного анализа на Covid-19, после двухнедельного карантина, человек выходит на работу.

В лабораториях региона анализ на Covid-19 могут провести всем желающим, но по назначению врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU