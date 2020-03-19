В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы
В четверг, 19 марта, первый замгубернатора Ирина Гехт ответила на претензии тех, кому недоволен тем, что в аэропорту у прибывающих не измеряют дистанционно температуру.
— В международном терминале и зале внутренних вылетов есть тепловизоры. Термометрами в лоб больше никто не светит. В терминалах звучит объявление о горячей линии минздрава, на которую нужно обращаться прибывающим из-за границы, — говорит Ирина Гехт.
— В течение двух дней к позвонившему придут санврачи с предписанием. Это — основание для получения больничного. Путешественник вызывает участкового терапевта, оформляется больничный. В документе указывается, что человек прибыл из страны, где есть случаи коронавируса.
Выплаты по больничному начинаются авансом на седьмой день после оформления документа. За состоянием больного наблюдает терапевт, берутся анализы. В случае отрицательного анализа на Covid-19, после двухнедельного карантина, человек выходит на работу.
В лабораториях региона анализ на Covid-19 могут провести всем желающим, но по назначению врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU