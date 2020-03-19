Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать

19 Март 2020 2020-03-19T17:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Современные проблемы требуют современных решений: с 19 марта в Челябинске начинается массовая дезинфекция общественного транспорта. Обрабатывать трамваи и троллейбусы будут несколько раз в день.

Как объяснили в пресс-службе ЧелябГЭТ, сидения и поручни будут покрывать специальным раствором для обеззараживания. Дезинфекцию работники будут проводить по окончании каждого рейса. Сидения тоже подвергнутся обработке, но только во время обеденного перерыва.

Также при заезде в депо будет осуществляться сухая и влажная уборка, а также мойка электротранспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU