Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать
Современные проблемы требуют современных решений: с 19 марта в Челябинске начинается массовая дезинфекция общественного транспорта. Обрабатывать трамваи и троллейбусы будут несколько раз в день.
Как объяснили в пресс-службе ЧелябГЭТ, сидения и поручни будут покрывать специальным раствором для обеззараживания. Дезинфекцию работники будут проводить по окончании каждого рейса. Сидения тоже подвергнутся обработке, но только во время обеденного перерыва.
Также при заезде в депо будет осуществляться сухая и влажная уборка, а также мойка электротранспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU