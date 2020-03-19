2020-03-19T17:21:46+03:00
Общество

Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать

Обрабатывать поручни будут после каждого рейса
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: Челябинский транспорт, vk.comФото: Челябинский транспорт, vk.com
Изменить размер текста:

Современные проблемы требуют современных решений: с 19 марта в Челябинске начинается массовая дезинфекция общественного транспорта. Обрабатывать трамваи и троллейбусы будут несколько раз в день.

Как объяснили в пресс-службе ЧелябГЭТ, сидения и поручни будут покрывать специальным раствором для обеззараживания. Дезинфекцию работники будут проводить по окончании каждого рейса. Сидения тоже подвергнутся обработке, но только во время обеденного перерыва.

Также при заезде в депо будет осуществляться сухая и влажная уборка, а также мойка электротранспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске потратят 122 миллиона рублей на озеленение
В Челябинске трамвай сошел с рельс
В Челябинской области хотят наладить свое производство медицинских масок
В Челябинске произошло серьезное ДТП
Убийце который, заметая следы, зарезал 14-летнего подростка, огласили приговор в Челябинской области
Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать
В Челябинске абоненты крупного провайдера остались без Интернета
Челябинский театр покажет свои спектакли онлайн
Поборами на уроках английского языка в Челябинской области заинтересовался Следственный комитет
Туристка из Миасса, летевшая одним самолетом с больным коронавирусом, до сих пор не обследована
В Миассе брак при ремонте дорог оценен в 22 миллиона рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы
В Челябинске власти просят родителей не отпускать детей в ТРК