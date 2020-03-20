2020-03-20T05:56:45+03:00
Общество

Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1300 до 3000 рублей

Пользователи соцсети обсуждают их содержание
Ирина КАРЕЛИНА
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Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1500 до 3000 рублей. Фото: Кучанова АннаМагазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1500 до 3000 рублей. Фото: Кучанова Анна
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Как реакция на массовую скупку продуктов горожанами в продовольственных магазинах появились готовые «карантинные» наборы. Сотрудники супермаркетов заранее нагружают полные тележки популярными сегодня товарами и выставляют цену. Жители Магнитогорска сфотографировали и выложили в соцсеть несколько вариантов тележек с разным наполнением и стоимостью от 1300 до 3000 рублей. Интернет-пользователи обсуждают их содержимое.

Покупатели не поняли, зачем столько соды. Фото: vk.com/magnitkacity

Покупатели не поняли, зачем столько соды. Фото: vk.com/magnitkacity

— Мне интересно — соды аж две пачки зачем? У меня одной лет на пять хватает, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Юлия Волкова.

— А мне всегда не хватает уксуса и соды. Я ими все мою-дезинфекция, — ответила Нина Борисова.

Другая хозяйка поинтересовалась, зачем столько туалетной бумаги. И получила ответ: из нее делают одноразовые маски. Сейчас в аптеках дешевых не найти.

Еще один вариант тележки в магазине Магнитогорска. Фото: Сантарова Татьчна.

Еще один вариант тележки в магазине Магнитогорска. Фото: Сантарова Татьчна.

— Гречка очень подорожала. Хотела взять на ужин. Почему на карантин люди закупают именно гречку?

И на этот вопрос есть ответ у пользователей соцсети: гречка — все же недорогой и при этом питательный продукт. Ей легко наесться.

А что касается цены, горожане отмечают, что видели пачки 0,8 кг за 118 рублей при том, что раньше покупали по 30 руб.

Конечно, магазины, реагируя на спрос, подняли цены. Но не в четыре раза. Дешевая и дорогая гречка были и раньше — от разных производителей. Последняя просто чище, ее не нужно промывать перед варкой. А еще импортная. И сейчас можно найти самую обычную гречку по 36 рублей за кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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