Невидимый контроль: чиновники рассказали, почему в аэропорту Челябинска нет людей с тепловизорами

20 Март 2020 2020-03-20T08:14:46+03:00

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Челябинская область готовится ко встрече с коронавирусом. С большей долей вероятности он может прилететь к нам по воздуху — с пассажирами самолетов, которые в эти дни прибывают в Челябинск из других городов и других стран. Однако сами же пассажиры говорят о том, что в Челябинске их никто не проверяет. Медиков с тепловизором в воздушной гавани действительно нет.

— Я часто слышу претензии, что никто в аэропорту не встречает, никто с тепловизорами за людьми не бегает. Так это потому, что при прохождении границы в международном терминале аэропорта стоит тепловизор. И на внутренних рейсах есть стойка тепловизора, которая фиксирует всех прибывших, — успокоила людей первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Также в аэропорту работает оповещение, сообщается номер горячей линии, на которую нужно звонить прибывшим. После обращения к человеку в этот день приезжает специалист и выносит предписание остаться дома.

— Как только человек получает предписание, он вызывает врача или звонит в поликлинику по месту жительства, ему выписывается больничный,- поясняет Ирина Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU