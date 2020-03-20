Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек
Вслед за другими организациями региона отделы ЗАГС вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Число гостей на торжественной регистрации брака теперь не может превышать 50 человек, сообщает пресс-служба администрации Челябинка.
— Регистрации проводятся, как и прежде. Однако общее число гостей не должно превышать пятидесяти человек, — говорят в мэрии.
Также в ЗАГСах усилили режим проветривания, проводится тщательная дезинфекция помещений, а сотрудникам рекомендовано чаще мыть руки.
Прием документов по разным вопросам идет в обычном режиме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU