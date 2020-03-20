Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек

20 Март 2020 2020-03-20T08:35:09+03:00

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Вслед за другими организациями региона отделы ЗАГС вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Число гостей на торжественной регистрации брака теперь не может превышать 50 человек, сообщает пресс-служба администрации Челябинка.

— Регистрации проводятся, как и прежде. Однако общее число гостей не должно превышать пятидесяти человек, — говорят в мэрии.

Также в ЗАГСах усилили режим проветривания, проводится тщательная дезинфекция помещений, а сотрудникам рекомендовано чаще мыть руки.

Прием документов по разным вопросам идет в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU