2020-03-20T08:35:09+03:00
Общество

Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек

Причина — коронавирус
Лидия ПЕСКОВА
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Гостей придется оставить дома.Гостей придется оставить дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вслед за другими организациями региона отделы ЗАГС вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Число гостей на торжественной регистрации брака теперь не может превышать 50 человек, сообщает пресс-служба администрации Челябинка.

— Регистрации проводятся, как и прежде. Однако общее число гостей не должно превышать пятидесяти человек, — говорят в мэрии.

Также в ЗАГСах усилили режим проветривания, проводится тщательная дезинфекция помещений, а сотрудникам рекомендовано чаще мыть руки.

Прием документов по разным вопросам идет в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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