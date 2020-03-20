2020-03-20T11:49:17+03:00
Общество

В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт
Ольга АНТОНОВА
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Учиться можно и дома. Современные технологии помогают.Учиться можно и дома. Современные технологии помогают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске администрации школ не хотят переводить детей на дистанционное обучение. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) в пятницу, 20 марта, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Мне в Фейсбук пишут родители, что учителя настаивают на очной форме, не будучи готовыми к формам дистанционного образования. Сегодня же отрегулируем этот вопрос.

В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение. Мнение Ирины Гехт

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По мнению первого заместителя губернатора, нынешняя ситуация будет хорошей обкаткой системы дистанционного образования, которую обязательно нужно внедрять.

Напомним, форма свободного посещения с переходом на дистанционное образование был вменен с 19 марта по 12 апреля губернатором из-за режима повышенной готовности, объявленного в регионе.

С опаской к режиму свободного посещения относятся родители учеников выпускных 9 и 11 классов. На носу — экзамены, и не каждый выпускник может похвастаться высокой степенью самоорганизованности. Под учительским приглядом надежнее!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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