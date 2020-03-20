В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение
В Челябинске администрации школ не хотят переводить детей на дистанционное обучение. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) в пятницу, 20 марта, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
— Мне в Фейсбук пишут родители, что учителя настаивают на очной форме, не будучи готовыми к формам дистанционного образования. Сегодня же отрегулируем этот вопрос.
В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение. Мнение Ирины Гехт
По мнению первого заместителя губернатора, нынешняя ситуация будет хорошей обкаткой системы дистанционного образования, которую обязательно нужно внедрять.
Напомним, форма свободного посещения с переходом на дистанционное образование был вменен с 19 марта по 12 апреля губернатором из-за режима повышенной готовности, объявленного в регионе.
С опаской к режиму свободного посещения относятся родители учеников выпускных 9 и 11 классов. На носу — экзамены, и не каждый выпускник может похвастаться высокой степенью самоорганизованности. Под учительским приглядом надежнее!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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