2020-03-20T11:53:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена спектаклей и концертов в Челябинске: как вернуть деньги

Министр культуры дал пояснение по отмене спектаклей и концертов в Челябинске
Ангелина ЗАКИРОВА
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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что делать с билетами. Фото: vk.com/cheldramaМинистр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что делать с билетами. Фото: vk.com/cheldrama
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Из-за коронавируса в Челябинске до 10 апреля отменили все концерты и спектакли. Теперь обеспокоенные обзванивают театры с вопросами, как вернуть деньги. По этому поводу дал разъяснение министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— По всем муниципальным, государственным театрам идет возврат средств за данные билеты на любой день. Для репертуарных театров, концертных организаций существует возможность переноса. Мы предлагаем людям сохранить билеты, и сообщим о том концерте, когда он будет проводиться. Абонементы точно также. Это серия концертов, их даты будут просто перенесены, — рассказал министр.

Речь идет только о концертах и спектаклях, которые проводят наши учреждения. Возвратом билетов за гастроли будут заниматься организаторы. Здесь наши театры только предоставляют площадку.

Напомним, отмена мероприятий связана с ограничением по количеству человек (не больше 50). Алексей Бетехтин отметил, что не имеет смысла проводить мероприятия на полсотни людей, если рассадка зала в несколько раз больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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