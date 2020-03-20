Отмена спектаклей и концертов в Челябинске: как вернуть деньги

20 Март 2020 2020-03-20T11:53:01+03:00

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Из-за коронавируса в Челябинске до 10 апреля отменили все концерты и спектакли. Теперь обеспокоенные обзванивают театры с вопросами, как вернуть деньги. По этому поводу дал разъяснение министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— По всем муниципальным, государственным театрам идет возврат средств за данные билеты на любой день. Для репертуарных театров, концертных организаций существует возможность переноса. Мы предлагаем людям сохранить билеты, и сообщим о том концерте, когда он будет проводиться. Абонементы точно также. Это серия концертов, их даты будут просто перенесены, — рассказал министр.

Речь идет только о концертах и спектаклях, которые проводят наши учреждения. Возвратом билетов за гастроли будут заниматься организаторы. Здесь наши театры только предоставляют площадку.

Напомним, отмена мероприятий связана с ограничением по количеству человек (не больше 50). Алексей Бетехтин отметил, что не имеет смысла проводить мероприятия на полсотни людей, если рассадка зала в несколько раз больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU