2020-03-20T11:43:48+03:00
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Из-за отмены спектаклей сотрудников театров в Челябинске отправили в вынужденный отпуск

Как будут ли оплачиваться внезапные выходные
Ангелина ЗАКИРОВА
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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин расказал, как будут оплачивать вынужденный отпускМинистр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин расказал, как будут оплачивать вынужденный отпускФото: Михаил ФРОЛОВ
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Обслуживающий персонал театров: гардеробщиц, администраторов и других сотрудников отправили в вынужденный отпуск до 10 апреля. Работникам будут оплачивать две трети от их зарплаты, пока учреждения закрыты на карантин. Об этом рассказал КП-Челябинск министр культуры по Челябинской области Алексей Бетехтин.

Актеры в обычном режиме будут проводить репетиции и готовится к спектаклям.

— Мы по-прежнему продолжаем выполнять майские указы президента, заработная плата, на каком уровне была, на таком и останется, кроме тех категорий, которые будут уходить в вынужденные отпуска. В финансовом плане люди не пострадают, — отметил министр.

Напомним, что в Челябинске действует ограничение: на мероприятии не должно быть более 50 человек, если организаторы нарушат запрет, с ними будет разбираться прокуратура. Министр подчеркнул, что не имеет смысла проводить спектакли меньше чем на полсотни человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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