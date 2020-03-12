Из-за коронавируса в Челябинске отменят массовые мероприятия

12 Март 2020 2020-03-12T14:24:45+03:00

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Из-за угрозы коронавируса в Челябинске отменены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 500 человек. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Все участники должны быть здоровы, а помещения обработаны.

Запрет не распространяется на уличные мероприятия. Однако было решено отменить фестиваль «Крымская весна», посвященный воссоединению Крыма с Россией.

— У нас пока нет случаев местной передачи коронавируса, поэтому на улице мы мероприятия не ограничиваем, только в помещениях, — пояснила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Отменять концерты и спектакли не планируется. Идти или поберечь себя, оставшись дома, — личное дело каждого.

— Это как в эпидемию гриппа. Хотя бы маску надеть. Я была на концерте в начале февраля, когда грипп вовсю был. Позади меня сидела женщина. У меня от ее чихания, извините, все уши были мокрые, — поделилась Светлана Лучинина.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, европейская лига водных видов спорта перенесла игры четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. Один из матчей четвертьфинала «Динамо-Уралочка» — «Дунайварош» (Венгрия) должен был состояться 28 марта в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU