2020-03-20T13:00:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты

Клиентам доступны три страховые программы, отличающиеся разной стоимостью
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СК УРАЛСИБ Страхование и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустили продажи страховой защиты банковских карт, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Страховой полис «Защита карт. Бизнес» можно приобрести в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой полис «Защита карт. Бизнес» позволяет компенсировать расходы компании в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками, а также компенсировать потерю наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя.

Клиентам доступны три страховые программы, отличающиеся разной стоимостью (от 1980 рублей) и размером страховой суммы (до 500 000 рублей). Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 10-го дня после оплаты. В случае наступления страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

— Защита банковских карт — это классический инструмент защиты, давно знакомый клиентам-физическим лицам, — отмечает руководитель департамента андеррайтинга и перестрахования СК УРАЛСИБ Страхование Михаил Дорофеев. — Для представителей малого и среднего бизнеса такой продукт тоже интересен, поскольку многие денежные операции проводятся именно с банковскими картами. Мы создали уникальные для представителей малого бизнеса продукт, который не требует специального андеррайтинга и оформляется в течение нескольких минут без предоставления документов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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