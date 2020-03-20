Южноуральский агропром накормит досыта

20 Март 2020 2020-03-20T14:09:41+03:00

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Челябинская область обеспечена основными продуктами питания за счет собственного сельскохозяйственного производства и переработки. Областной штаб по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции контролирует вопросы снабжения южноуральцев продуктами питания.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в ведомстве создана оперативная группа, которая ведет мониторинг ситуации по ценам и наличию социально значимых товаров в магазинах торговых сетей. С 16 марта осуществляется накопительный расчет запасов основных продуктов питания в торговле и запасов предприятий-производителей. В списке социально значимых товаров 32 позиций.

По оперативным данным на складах торговых объектов, включая распределительные центры сетей, сосредоточен запас продуктов питания на срок до 8 недель, включая товары повышенного спроса с длительным сроком хранения. По 15 крупным производителям региона имеются запасы готового товара от полутора до трех месяцев (макароны, мука, каши, мясо и яйцо, напитки, овощи). Запасы сырья для производства продуктов питания оцениваются не менее чем на шесть месяцев работы.

Отметим, что в кластер перерабатывающих компаний региона входит 822 предприятия, которые производят значительный объем продукции.

В ведомстве проведен анализ ежемесячного регионального производства и потребления социально значимых продуктов питания. Население региона полностью обеспечено мясной продукцией, куриными яйцами, значительный профицит наблюдается в производстве муки и круп. По гречневой крупе региональное производство превышает потребности населения в 4 раза. По картофелю самообеспеченность составляет 150% за счет производства в личных подсобных хозяйствах.

Тем не менее, по решению регионального штаба всем предприятиям рекомендовано рассчитать возможность увеличения производства и предусмотреть возможность обеспечения суммарного двухмесячного запаса продукции на складах, до урегулирования ситуации с коронавирусом.

На заседании регионального штаба, который состоялся на этой неделе, торговым операторам даны рекомендации оптимизировать график поставки продукции в магазины, а также предусмотреть на период пикового спроса на продукты питания возможность привлечения дополнительных сторонних перевозчиков. Крупным торговым сетям было предложено предоставлять для покупателей дополнительные опции по интернет-покупкам, в том числе с доставкой на дом, и возможностью получить товар в специально отведенном месте.

Министр заверил, что ежедневный контроль за ситуацией будет осуществляться вплоть до прекращения пандемии. Кроме того, Министерство сельского хозяйства предлагает организовать общественный контроль и сообщать о повышении цен на социально значимые товары в торговых сетях по телефонам горячей линии, которые размещены в специальном объявлении на сайте ведомства: (351) 239-60-06, 239-60-07. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 часов. Все сигналы, которые поступят в министерство сельского хозяйства, будут проверяться, а материалы по ним будут переданы в антимонопольную службу региона для дальнейшего реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU