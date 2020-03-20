Хенд-мейд против коронавируса: в Челябинске модное ателье шьет стильные медицинские маски
Одноразовые медицинские маски, продажи которых взлетели из-за пандемии коронавируса, — то еще испытание. Нетканый материал душный: будто валенок к лицу приложили. Очкарики страдают из-за запотевания стекол.
В Челябинске в модном ателье Светланы Брумберг сейчас шьют не только модные костюмы и вечерние платья: наладили выпуск медицинских масок из яркого хлопка. В них комфортно дышать. К тому же, маски — веселый ответ коронавирусной панике!
Маски шьют по выкройке классической медицинской повязки. Используют два слоя хлопка: белый и цветной. Маски плотно прилегают к лицу за счет разворачиваемых складок, крепятся по форме носа.
— Наше индивидуальное средства защиты можно использовать многократно, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Светлана Брумберг. — Маску нужно постирать, например, с детским мылом, высушить и прогладить.
Цена маски — 350 руб. В ателье Светланы Брумберг готовы изготовить партию в несколько десятков. Недавно поступил заказ на 40 повязок.
— Единственная сложность: в городе пропала шляпная резинка, которая используется в производстве. Но ничего, найдем. И в маске можно не только сберечь здоровье, но и оставаться модной!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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