Жителям Челябинской области предлагают покупать антисептик пятилитровками
Жители Челябинска быстро разобрали антисептик в магазинах и аптеках. Скупали практически оптом. То, что осталось в продаже, стоит недешево. Наш корреспондент зашла на сайт бесплатных объявлений «Авито» и ахнула: так вот где все запасы антибактериального геля! Частные лица продают 50 мл антисептика по 100 — 250 рублей. А Сергей из Калининского района решил не мелочиться и предлагает пятилитровку антисептика за 3000 рублей. С доставкой на дом. Объявление выложили на сайт в четверг, 19 марта, — в самый разгар коронавирусной истерии.
Туалетная бумага оптом с доставкой на дом. Фото: avito
Также для тех, кто боится коронавируса и не выходит из дома, прямо к подъезду привезут туалетную бумагу. Житель Миасса предлагает 40 рулончиков за 408 рублей.
«Одной упаковки хватает на год !!!!!!!!» — написал предприниматель с кучей восклицательных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU