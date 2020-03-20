«Моральные уроды»: в Челябинске вандалы разрушили новые остановки
Об этом сообщил пользователь группы «Подслушано Ленинский Челябинск» во ВКонтакте. Его возмутило то, что, новенькие остановочные комплексы оказались разгромлены. Они появились в районе совсем недавно и стоили по 700 тысяч рублей каждая.
У Ленинского и так трудная архитектурная судьба. Большая часть района — просящая о капремонте застройка 40-50-х годов прошлого века.
«Поколение моральных уродов! Поставили новые нормальные остановки, везде их уже разгромили... А памятники? А скульптуры? А сквер на ДК «ТЭЦ» — вечно алкаши сидят и с детьми еще. Рыба гниет с головы, воспитывайте своих детей!» — эмоционально пишет автор поста.
Комментаторы однозначно его поддерживают.
Фото: Подслушано Ленинский. Челябинск /vk.com
Между тем, в разрухе виновато не только воспитание подрастающего поколения. За состоянием остановок, да и вообще любых городских объектов необходим постоянный контроль. И где он?
КП — Челябинск уже писала об истории появления новых остановочных комплексов и «уличных художниках», превращающих их в уголки позора.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ Если вам не безразлична судьба родного города, жалуйтесь на разбитые остановки, разруху и мусор в Управление дорожного хозяйства Челябинска, тел: (351)791‒19‒67.
Или заместителю Главы города по дорожному хозяйству и транспорту, тел: (351) 264-72-79.
Пишите в Интернет-приемную мэрии или на почту горадминистрации mail@cheladmin.ru
Чем больше неравнодушных граждан начнет задавать неудобные вопросы и обращать внимание на проблему, тем больше шансов, что проблемой займутся.
ИСТОЧНИК KP.RU