В Челябинске пройдет молебен против коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T19:35:20+03:00

В храме находится более 1000 частиц мощей. Фото: Храм Иерусалимской Божией Матери г. Челябинск, vk.com

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Все против коронавируса: в воскресение, 22 марта, в Челябинске пройдет молебен против распространения инфекции из Уханя. Богослужение пройдет в храме Иерусалимской Божией Матери.

Священники отмечают, что соборная молитва пройдет перед мощами святых целителей и врачевателей, которые специально вынесут для молебена. Среди них: мощи великомучениц Екатерины, Параскевы Пятницы, Варвары и других.

— В нашем храме находятся более 1000 частиц мощей святых угодников Божьих. Святой водой с молебна о здравии можно покропить жилище, себя, своих родных и регулярно окроплять пищу, а также принимать с благоговением внутрь, — рассказали в официальном сообществе храма в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU