2020-03-20T19:31:32+03:00
Происшествия

Не опять, а снова: в аэропорту Челябинск самолет осматривают силовики

Рейс «Москва-Челябинск» вновь «заминирован»
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для Челябинска это уже юбилейный заминированный рейс из МосквыДля Челябинска это уже юбилейный заминированный рейс из МосквыФото: Андрей АБРАМОВ
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Четвертый раз не предел: в аэропорту Челябинск снова работают силовики. На электронную почту столичной воздушной гавани поступило сообщение о минировании самолета.

Рейс все тот же «Москва-Челябинск». Самолет должен был приземлиться 20:25, но прилетел на 15 минут раньше. Теперь из-за опасности взрыва, в аэропорт вновь были стянуты силовики со всего города.

За последнее время это уже пятый самолет, летевший из Москвы в Челябинск, который оказывается «заминированным». Так, 17 марта из-за ложного сообщения южноуральский аэропорт окружили правоохранители, которые устроили дополнительный осмотр пассажиров.

Обновлено: по информации пресс-службы аэропорта Челябинск угроза взрыва не подтвердилась. Воздушная гавань работает в штатном режиме. В самолете находилось 47 пассажиров и шесть членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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