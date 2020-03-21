Еще 19 человек попали в карантинный центр Челябинской области

21 Март 2020 2020-03-21T09:37:25+03:00

Все находящиеся на карантине люди находятся в областном клиническом противотуберкулезном диспансере Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В карантинный центр по коронавирусу Челябинской области попали еще 19 человек. Как отмечают в региональном минздраве, все граждане чувствуют себя хорошо.

— Граждане были встречены сотрудниками Роспотребнадзора, прошли тепловизоры, после были доставлены в пункт непрерывного медицинского наблюдения, где установлен противоэпидемический, дезинфекционный режим. Ведется ежедневный медицинский осмотр, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве рассказали о количестве пациентов в центре. Сейчас под наблюдением находятся 32 человека. Среди них граждане Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Ирака и России. Министерство отмечает, что среди них нет заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU