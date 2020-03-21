В Челябинской области появится горячая линия по ценам на продукты

21 Март 2020 2020-03-21T10:59:00+03:00

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Цена и наличие круп и макарон в магазинах под контролем: министерство сельского хозяйства Челябинской области запустило горячую линию, где жители смогут рассказать о подорожании продуктов.

Как отметили в минсельхозе, все обращения от граждан будут проверять в антимонопольной службе. При этом, жители могут рассказать не только о высоких ценах, но и пустых полках в магазинах. В то же время ведомство добавило, что сейчас людям не стоит переживать: в регионе готов запас продуктов минимум на два месяца.

Напомним, что в некоторых частях региона, граждане уже жалуются на подорожавшие товары. Так, в Троицке на входе в один из местных магазинов пообещали увеличить стоимость макарон, круп и сахара.

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ИСТОЧНИК KP.RU