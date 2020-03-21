В Челябинске активно работают дорожные службы

21 Март 2020 2020-03-21T13:06:14+03:00

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В Челябинске начали борьбу с грязью на улицах. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, из-за погодных условий к работам подключили дополнительные силы.

Подрядчики вывели на улицы 128 единиц техники. Среди них трактора МТЗ, комбинированные дорожные машины, погрузчики и самосвалы. Кроме того, дополнительно были созваны бригады, которые занимаются ручной уборкой улиц. Всего во всех районах города работают чуть больше 240 рабочих.

В мэрии отметили, что за первый входной день уже проделана огромная работа. Помимо вывоза снега на полигоны, увезено 25 с половиной кубометров мусора и 27 тонн пыли и грязи.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU