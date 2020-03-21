Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден

21 Март 2020 2020-03-21T14:33:02+03:00

Мужчина только что вернулся из Испании

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108 километров — именно настолько далеко от областного центра находится первый зараженный коронавирусом житель Челябинской области. Мужчина проживает в Миассе.

— Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезду у него были взяты анализы, он был изолирован, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщил глава региона, пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая помощь.

СПРАВКА КП:

В Челябинской области работает горячая линии регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU