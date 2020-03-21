Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден
108 километров — именно настолько далеко от областного центра находится первый зараженный коронавирусом житель Челябинской области. Мужчина проживает в Миассе.
— Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезду у него были взяты анализы, он был изолирован, — рассказал губернатор Алексей Текслер.
Как сообщил глава региона, пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая помощь.
СПРАВКА КП:
В Челябинской области работает горячая линии регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.
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ИСТОЧНИК KP.RU