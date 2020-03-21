2020-03-21T16:55:54+03:00
Общество

В центре Челябинск закрылось популярное кафе

Точная причина закрытия неизвестна
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: resto74.ruФото: resto74.ru
Изменить размер текста:

Никаких пирогов: на проспекте Ленина в Челябинске закрылось кафе-пироговая «Штолле». Об этом рассказали сами владельцы заведения на официальной странице в ВКонтакте.

— С 19 марта мы официально больше не работаем! Кафе закрыто, спасибо всем кто вместе с нами был все эти годы, — указано в посте.

Пока неизвестна причина закрытия заведения. Пользователи социальных сетей предположили, что кафе может просто уйти на карантин. Однако некоторые эксперты считают, что в закрытии виновата финансовая ситуация: владельцы могли просто не потянуть аренду в центре города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинской области, которые могли контактировать с больным коронавирусом, могут пройти обследование
В центре Челябинск закрылось популярное кафе
Первый пациент с коронавирусом на Южном Урале сам обратился за помощью
Челябинцы раскрыли тайну пустых полок в магазинах
В большинстве городов Челябинской области нет тестов на коронавирус
Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден
В Челябинске активно работают дорожные службы
На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих
С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю
В Челябинской области появится горячая линия по ценам на продукты
Хоккеист «отомстил» Челябинску шуткой про коронавирус
Еще 19 человек попали в карантинный центр Челябинской области
Трассу М5 в Челябинской области парализовало ДТП
В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов