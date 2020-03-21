В центре Челябинск закрылось популярное кафе

21 Март 2020 2020-03-21T16:55:54+03:00

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Никаких пирогов: на проспекте Ленина в Челябинске закрылось кафе-пироговая «Штолле». Об этом рассказали сами владельцы заведения на официальной странице в ВКонтакте.

— С 19 марта мы официально больше не работаем! Кафе закрыто, спасибо всем кто вместе с нами был все эти годы, — указано в посте.

Пока неизвестна причина закрытия заведения. Пользователи социальных сетей предположили, что кафе может просто уйти на карантин. Однако некоторые эксперты считают, что в закрытии виновата финансовая ситуация: владельцы могли просто не потянуть аренду в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU