В центре Челябинск закрылось популярное кафе
Никаких пирогов: на проспекте Ленина в Челябинске закрылось кафе-пироговая «Штолле». Об этом рассказали сами владельцы заведения на официальной странице в ВКонтакте.
— С 19 марта мы официально больше не работаем! Кафе закрыто, спасибо всем кто вместе с нами был все эти годы, — указано в посте.
Пока неизвестна причина закрытия заведения. Пользователи социальных сетей предположили, что кафе может просто уйти на карантин. Однако некоторые эксперты считают, что в закрытии виновата финансовая ситуация: владельцы могли просто не потянуть аренду в центре города.
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ИСТОЧНИК KP.RU