В Челябинске заделают многолетнюю яму

21 Март 2020 2020-03-21T20:02:37+03:00

Импровизированный ров мозолил глаза жителям уже больше года

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Благоустройство в действии. Во всяком случае, об этом говорят действия заместителя мэра Челябинска по городской среде Александра Егорова. Импровизированный ров на перекрестке Свердловского проспекта и улице Братьев Кашириных, который мешал проходу пешеходов, совсем скоро уйдет в историю.

Как рассказал заммэра, об этой яме он впервые узнал еще до заступления на службу в Челябинск. Поэтому, когда Александр Егоров начал работать на Южном Урале, это стало одним из первых мест, которое чиновник решил исправить на новом посту. Впрочем, и здесь все прошло не очень гладко.

— Подрядчик нашелся быстро — ОАО «Спецстройэнерго». Работники просто засыпали траншею землей и закидали сверху плиткой. Так себе вариант, заставили исправлять. Итого, подрядчик оборудовал настил и получил штраф в 15 тысяч рублей за допущенные нарушения, — написал Егоров в своем телеграм-канале.

Заммэра добавил, что деревянный мост — временное решение. Яму окончательно заделают, когда в городе настанет теплая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU