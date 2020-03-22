22 Март 2020 2020-03-22T10:19:32+03:00

Зима не отступает: в Челябинске похолодает до минуса не только ночью, но и днем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Утро 22 марта в Челябинске было снежным. В начале следующей недели зима все еще задержится в городе. Челябинский гидрометцентр обещает -9…-11 градусов Цельсия ночью и -1…-3 (а по области до -6) днем в понедельник, 23 марта. Ветер северный 4 — 9 метров в секунду. В области — с порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске осадков не ожидается, а в соседних городах такая вероятность есть.

И все же в конце марта зима уступит место весне. Уже со вторника вновь ожидаются плюсовые температуры: от +1 24 марта и до +11 к последнему дню месяца, прогнозирует сайт gismeteo.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU