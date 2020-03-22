22 Март 2020 2020-03-22T13:21:36+03:00

Коронавирус в Кургане 2020: дезинфицируют подъезды и транспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кургане, где 21 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом, всем управляющим компаниям велели ежедневно дезинфицировать первые этажи подъездов и лифты. Особое внимание — к перилам, кнопкам лифтов, дверным ручкам, то есть ко всему, к чему прикасаются люди.

Также в Кургане в целях профилактики распространения коронавируса обрабатываются дезинфицирующим средством автобусы, помещения вокзала и аэропорта.

С 23 марта чиновники временно ограничивают личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU