Коронавирус в Кургане 2020: дезинфицируют подъезды и транспорт
В Кургане, где 21 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом, всем управляющим компаниям велели ежедневно дезинфицировать первые этажи подъездов и лифты. Особое внимание — к перилам, кнопкам лифтов, дверным ручкам, то есть ко всему, к чему прикасаются люди.
Также в Кургане в целях профилактики распространения коронавируса обрабатываются дезинфицирующим средством автобусы, помещения вокзала и аэропорта.
С 23 марта чиновники временно ограничивают личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU