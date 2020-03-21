Первый заболевший коронавирусом в Кургане: девочка отдыхала в Испании

Коронавирус не жалеет никого: первым заболевшим коронавирусом в Кургане стала девочка. Информацию об этом подтвердил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram:

— Это девочка, вернувшаяся из Испании. По прибытию всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребенок и его родственники в больнице.

Как пишет Шумков, у семьи девочки анализы на коронавирус отрицательные, однако для профилактики они также находятся на ежедневном медицинском осмотре. Сам ребенок чувствует себя хорошо. Ее болезнь, из-за возраста, протекает в легкой форме.

Кроме того, губернатор добавил, что сейчас установлены все люди, которые контактировали с семьей. Их анализы будут готовы в самое ближайшее время.

Сегодня также был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом в Челябинской области. Это местный мажор, отдыхавший в Андорре.