В Магнитогорске охрана не пустила девушек в торговый центр, потому что приняла их за школьниц

22 Март 2020 2020-03-22T14:51:20+03:00

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Правительство Челябинской области просило родителей во время каникул и карантина не отпускать детей в торговые центры. Где много народу — больше вероятность заразиться коронавирусом. Как известно, подростки любят «тусоваться» на фудкортах ТЦ. Так вот охранница «Гостиного двора» в Магнитогорске решила позаботиться о том, чтобы молодежь гуляла на улице, а не в магазине. И немного переусердствовала.

— Мы с подругой пришли в ГД за продуктами и были неприятно удивлены. На входе стояла грозная женщина, которая не впускала школьников в торговый центр. Она загородила вход и нам, сказала: «Идите, гуляйте на улице» и буквально вытолкала нас за двери. Несмотря на то, что мы н школьницы, и официально торговый центр открыт. На других входах всех впускали спокойно, а эта дама решила установить свои порядки, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК 21-летняя Мария Кульгавцева.

Мнение пользователей соцсети разделились. Одни решили, что охрана правильно делает, не пуская молодежь в ТЦ, — мол, о вас же заботятся. Другие встали на сторону автора поста.

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ИСТОЧНИК KP.RU