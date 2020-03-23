Из-за коронавируса: в мэрии Челябинска аппаратное совещание проходит с минимальным числом приглашенных

23 Март 2020 2020-03-23T07:32:38+03:00

В мэрии не ждут на совещание гостей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Совещания и мероприятия ушли в режим онлайн

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В понедельник, 23 марта, в Челябинске традиционное аппаратное совещание в администрации Челябинска прошло в новом формате. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в зал заседаний на площади Революции, 2 пустили минимум приглашенных. Участвует глава города, заместители и начальники управлений. Журналисты следят на ходом заседания благодаря онлайн трансляции.

Главы районов, как один, упоминают, что массовые мероприятия отменены, как и рекомендовал региональный Роспотребнадзор. Медали к 75-летию Победы фронтовикам и труженикам тыла вручают на дому. Отменена очная церемония вручения премий в области культуры.

Кстати, по данным областного минздрава, в изоляторе областного противотуберкулезного диспансера, под наблюдением медиков, находится 35 здоровых граждан.

На Южном Урале зафиксирован один случай заражения COVID-19. В больнице молодой человек, житель Миасса, побывавший в Андорре. Заболевание протекает в легкой форме.

Лабораторией областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано на коронавирус 2743 человека. В том числе, в последние сутки — 140.

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Телефон горячей линии регионального минздрава (351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU