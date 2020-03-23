Челябинцы наелись гречки

23 Март 2020 2020-03-23T07:46:35+03:00

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Ну, все, кладовочки самых запасливых жителей Челябинска забиты. Торговые сети фиксируют 20%-ный спад ажиотажного спроса на товары первой необходимости — гречку, консервы, макароны. Много на полках магазинов и туалетной бумаги. Об этом в понедельник, 23 марта, на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник городского управления торговли Сергей Березуев.

— Отсутствует несколько наименований низшей ценовой категории. Но это — вопрос логистики ритейлеров, — заявил Березуев.

Поразительно, но в некоторых супермаркетах отсутствует… сода. Тоже из-за коронавирусной паники?

По поручению губернатора Алексея Текслера, власти города мониторят цены на 47 продуктов первой необходимости. Ранее сайт chel.kp.ru сообщал, что Жители Челябинской области пожаловались на рост цен на основные продукты питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU