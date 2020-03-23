На врача из Ставрополя, которая скрыла у себя коронавирус, завели уголовное дело
Из-за коронавируса можно и в тюрьму попасть. Против Ирины Санниковой, профессора одного из университетов Ставрополя, завели уголовное дело. Женщина скрыла свою болезнь, из-за чего заразила инфекцией из Уханя 11 человек.
Как сообщают журналисты KP.ru, будучи кафедры инфекционных болезней и физиатрии Ставропольского государственного медицинского университета и внештатным сотрудником местного минздрава, Ирина не уведомив начальство уехала на три дня в Испанию. По возвращению домой, женщина не только не уведомила врачей о поездке в страну, где бушует коронавирус, но и продолжила заниматься повседневными делами. Преподавала в университете, участвовала в конференциях. Пока 17 марта Санникова не попала в больницу с подозрением на пневмонию. Там же врачи узнали о ее положительном анализе на коронавирус, а правоохранители о сокрытии болезни.
Теперь женщину обвиняют по двум статьям. «Сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатности». Подозреваемой, после лечения, грозит до двух лет тюрьмы. Все люди, имевшие с ней контакт, устанавливаются и госпитализируются. Сейчас под наблюдением местных врачей находятся 11 человек.
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