2020-03-23T13:28:58+03:00
Общество

«Охота на ведьм»: в Миассе требуют сжечь зараженного коронавирусом земляка

Наш корреспондент о том, что болезнь, передавшаяся человеку от животного, дает нам шанс остаться людьми
Сергей КУКЛЕВ
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Наш журналист надел маску и всем советует сделать также!Наш журналист надел маску и всем советует сделать также!Фото: Юлия РЕУТОВА
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Коронавирусу все равно, на ком корона, а кто — вирус офисный. Никакой социальной пропасти нет для него, никакая пирамида Маслоу не преграда. Знай себе, косит без разбору. И каким бы ни было тяжелым испытание — оставаться людьми до последнего — нам нужно его пройти. Иначе грош нам цена, ребята!

Время для апокалиптического теста пришло. Сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, у троих жителей Челябинска, прилетевших из Италии, выявлен коронавирус. Анализы пока подтверждены условно.

И в соседнем Кургане тамошний губернатор Вадим Шумков огорошил земляков фактом регистрации первого в регионе случая заболевания. Девочка заразилась в Испании, где отдыхала с семьей.

В прошлую пятницу, 20 марта, в Миассе обнаружили первого южноуральского носителя вируса — сына крупного местного предпринимателя. Он отдыхал в Испании.

В Миассе и Кургане закипели сетевые паблики: жируют гады, по очагам пандемии катаются, на кол их всех!

А челябинцы осторожно интересуются: доколе в аэропорту будут появляться борты из Европы?

Предлагаю оставить на совести родителей девочки, парня из Миасса и троих «условных» челябинцев, мягко говоря, странное отношение к своей безопасности и здоровью ближнего своего. Показательно совсем другое. Все они были встречены дружными призывами к их физическому устранению.

Люди в Миассе жаждут крови. Причем в прямом смысле. В тамошних пабликах требуют фамилий и адресов, всерьез обсуждают, что неплохо было бы его (инфицированного) взять и сжечь. На основании того, что Миасс — «маленькая деревня», то контактировать с ним и его знакомыми мог бы каждый.

Такая средневековая риторика была в ходу во время охоты на ведьм. И жгли тогда весьма эффективно. Из страха. И относительно недавно жгли по национальному признаку. Из ненависти. И теперь хотят сжигать. Из зависти.

Мне говорят, что скоро «диванные вояки» пошумят в Сети и умолкнут. Что людям нужно выпустить пар хотя бы виртуально. Все так, но хочу напомнить, что лет 80 назад в одной баварской пивной все тоже начиналось относительно невинно. Только закончилось Холокостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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