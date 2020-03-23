В центре Челябинска загорелось офисное здание

23 Март 2020 2020-03-23T17:51:15+03:00

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Рабочая офисная неделя в Челябинске началась с пожара. 23 марта загорелось офисное здание «Полет» на улице Сони Кривой. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Как сообщили в ведомстве, причиной огня стал простой камин в ресторане бизнес-центра. В его вентиляции, которая выходила наружу здания, загорелись отложения. Пожар мог перебросится на облицовку бизнес центра, но его удалось быстро ликвидировать.

При происшествии никто не пострадал. Еще до приезда пожарных, из здания эвакуировалось 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU