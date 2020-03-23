Седьмой самолет: очередной рейс «Москва-Челябинск» окружили силовики

23 Март 2020 2020-03-23T18:27:59+03:00

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Снова S7: в аэропорту Челябинск снова работают силовики. В Шереметьево поступило сообщение о заминированном рейсе, вылетевшем из Москвы в столицу Южного Урала.

Как рассказали работники челябинского аэропорта, самолет осматривали на предмет взрывчатых веществ. При этом, согласно онлайн-табло, борт прилетел почти на сорок минут раньше. По информации от воздушной гавани, в самолете находился 91 пассажир.

— Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, угроза взрыва не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Совпадение или нет, но седьмой «заминированный» рейс «Москва-Челябинск», который сейчас приземлился на Южном Урале оказался от компании S7. Последний раз сообщение о взрывчатке на самолете, который также был от зеленой компании, поступило в воскресенье, 22 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU