Челябинские пранкеры, разыгравшие людей пациентом с коронавирусом, попали на федеральное телевидение

23 Март 2020 2020-03-23T18:35:12+03:00

На ребят обратили внимание после публикаций в СМИ. Фото: Кадр из видео

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Пранкеры из Челябинска, которые пугали прохожих «убийством» больного с коронавирусом, попали на федеральное телевидение в сюжете про фейки. Эксперимент южноуральцев попытались повторить в соседних регионах.

— Главная тема дня — злополучный коронавирус. Он породил настоящую эпидемию фейков. Так, в Челябинске был популярен розыгрыш с фейковым убийством больного, — передают в сюжете МВД Медиа.

После освещения видеоролика в СМИ, на ребят обратили внимание правоохранители. Тогда на авторов ролика составили административные протоколы. В суде оценили эксперимент как мелкое хулиганство. За это челябинцам пришлось заплатить штраф. Побегушки в лесу с пугающим «пациентом» оценили в тысячу рублей.

При этом, это не единственный случай подобных пранков. Так ребята в «химзащите» из Тюмени также останавливали больного коронавирусом. Схожий эксперимент провели местные пранкеры в Магнитогорске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/760265" frameborder="0"></iframe> Пранкеры пугают прохожих больным с коронавирусом.Видео: Апрель_ независимая журналистика/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU