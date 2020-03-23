2020-03-23T18:35:12+03:00
Общество

Челябинские пранкеры, разыгравшие людей пациентом с коронавирусом, попали на федеральное телевидение

Социальный эксперимент стоил ребятам штрафов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На ребят обратили внимание после публикаций в СМИ. Фото: Кадр из видеоНа ребят обратили внимание после публикаций в СМИ. Фото: Кадр из видео
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Пранкеры из Челябинска, которые пугали прохожих «убийством» больного с коронавирусом, попали на федеральное телевидение в сюжете про фейки. Эксперимент южноуральцев попытались повторить в соседних регионах.

— Главная тема дня — злополучный коронавирус. Он породил настоящую эпидемию фейков. Так, в Челябинске был популярен розыгрыш с фейковым убийством больного, — передают в сюжете МВД Медиа.

После освещения видеоролика в СМИ, на ребят обратили внимание правоохранители. Тогда на авторов ролика составили административные протоколы. В суде оценили эксперимент как мелкое хулиганство. За это челябинцам пришлось заплатить штраф. Побегушки в лесу с пугающим «пациентом» оценили в тысячу рублей.

При этом, это не единственный случай подобных пранков. Так ребята в «химзащите» из Тюмени также останавливали больного коронавирусом. Схожий эксперимент провели местные пранкеры в Магнитогорске.

Пранкеры пугают прохожих больным с коронавирусом.Видео: Апрель_ независимая журналистика/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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