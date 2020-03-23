Пожилых людей в Москве просят самоизолироваться из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T18:54:01+03:00

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Выход на улицу может быть опасен: в Москве пожилых людей обязали оставаться дома из-за коронавируса. Соответствующий указ сегодня, 23 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения будут действовать до 14 апреля.

Как разъяснил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на самоизоляцию следует отправится всем лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто находится в ежедневном контакте с ними. Среди болезней, при которых следует остаться дома: диабет, астма, недавний инсульт. Ограничения не распространяется на руководителей органов власти и медработников, а также онколобольных третьей группы.

Кроме того, оставшимся на карантине гражданам предлагаются разные льготы: соцработники и волонтеры будут доставлять на дом еду и бесплатные лекарства по рецепту, а пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Кроме того, пожилым людям полагается единовременная выплата в размере 4 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU