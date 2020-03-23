Челябинск будут озеленять по-новому

23 Март 2020 2020-03-23T20:34:07+03:00

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Подход к озеленению в Челябинске поменяется в корне. Об этом сообщил вице-мэр по городской среде Александр Егоров. В городе скоро появятся новые деревья и цветники с многолетниками. В первую очередь преобразят улицы, где зелень когда-то была и исчезла. На «легкие города» планируют потратить 122 миллиона рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», планируется высадить три тысячи деревьев.

Причем сажать будут с учетом тех растений, которые уже есть. А яблони на разделительной полосе проспекта Ленина, о которых говорил главный архитектор Павел Крутолапов, должны произвести вау-эффект.

— Нашли в мэрии управу и на некомпетентные фирмы, выигрывающие в конкурсах на обрезку деревьев (тема очень будоражит челябинцев). Поправлено техзадание, четко описана процедура, всех предупредили, что ее можно проводить только в присутствии дендрологов, дана команда не срезать ничего лишнего вообще, — уточняют авторы «Челябушки». — Наверное, это единственный способ не допустить больше безобразия. И, кажется, пора отказаться от скоропалительных выводов, перестать категорично вешать ярлыки на крайних, потому что есть разные распорядители и ответственность ложится на них, в частности. Да, мы замечаем, когда идет обрезка, но часто в упор не видим высадки. Чего мы хотим, если даже оценка зелени в Челябинске не проводилась, да и никто толком городским пространством не занимался?

Работы по озеленению начнут в апреле и завершат к 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU