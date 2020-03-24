Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»

24 Март 2020 2020-03-24T07:55:37+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает розничным клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль». Карта выпускается в новом дизайне: теперь она черного цвета, в ее оформлении обыгрывается единство двух стихий — огня и воды.

Также с 1 апреля 2020 года меняются условия и правила начисления процентов на остаток по карте «Прибыль». Теперь проценты на остаток по карте «Прибыль» рассчитываются исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета. При сумме до 300 тысяч рублей включительно размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых. На остаток свыше данной суммы проценты начисляться не будут.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ.

Дополнительная информация — на сайте Банка УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Дополнительная информация по карте

Комиссии по карте «Прибыль»:перевыпуск с прежним сроком действия карты 299 руб.; смена ПИН-кода/Разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее-БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее — Банка), 30 руб., в БТ других банков 50 руб.; запрос об остатке денежных средств через БТ др. банков 30 руб.

Обслуживание неактивного карт. счета от 365 до 730 дней 199 руб., от 730 дней (включительно) 250 руб.; выдача наличных (далее-ВН) в пунктах ВН (далее-ПВН) — 0,7% от суммы операции (далее-СО); ВН в ПВН и БТ других банков на территории РФ при СО до 3000 руб. — 49 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ -1% от СО, но не менее 110 руб, может взиматься доп. комиссия др. банками.

ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) -1% от СО, от 1 до 3 млн. руб — 5%, от 3 млн. руб. — 10%; ВН без Карты в ПВН филиала Банка «Южный», в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.)-5% от СО.

Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее-БПТ) банков — согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5% от СО. Безналичный перевод средств (далее-БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты других банков по перечню -1,5% от СО, но не менее 60 руб. БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню -1% от СО, но не менее 30 руб. БПС в др. организациях с Карты на карту других банков — 1% от СО, но не менее 60 руб. БПС на сайте Банка с карты на карту других банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ.

БПС возможны только с карт/на карту Visa/MasterCard.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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ИСТОЧНИК KP.RU