В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

24 Март 2020 2020-03-24T08:00:44+03:00

Если почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чаще стали болеть и дети, и взрослые

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За прошедшую неделю на Южном Урале количество заболевших сезонными заболеваниями стало больше на 23%. При этом ситуация оценивается как не эпидемическая.

— Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный — среди взрослого населения на 43%, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Челябинске тоже выросло число заболевших по сравнению с прошлой неделей — на 23%.

Медики напоминают, при появлении первых симптомов нужно остаться дома и сразу же обратиться к врачу!

В Челябинской области также официально зарегистрирован один случай коронавируса. Еще у шестерых диагноз пока не подтвержден окончательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU