В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
За прошедшую неделю на Южном Урале количество заболевших сезонными заболеваниями стало больше на 23%. При этом ситуация оценивается как не эпидемическая.
— Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный — среди взрослого населения на 43%, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В Челябинске тоже выросло число заболевших по сравнению с прошлой неделей — на 23%.
Медики напоминают, при появлении первых симптомов нужно остаться дома и сразу же обратиться к врачу!
В Челябинской области также официально зарегистрирован один случай коронавируса. Еще у шестерых диагноз пока не подтвержден окончательно.
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ИСТОЧНИК KP.RU