Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус

24 Март 2020 2020-03-24T07:49:28+03:00

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло до семи человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В южноуральской столице медики зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом. Covid-19 нашли у мужчины, прилетевшего из Великобритании, и женщины, вернувшейся из Чехии. Их анализы сейчас отправили на перепроверку в Новосибирск. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Заболевание у них протекает в легкой форме. Их родственники самоизолировались, — добавила замглавы региона.

Напомним, в новосибирскую лабораторию были отправлены анализы еще четырех южноуральцев. Результаты пока не появились.

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ИСТОЧНИК KP.RU