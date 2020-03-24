Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус
В южноуральской столице медики зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом. Covid-19 нашли у мужчины, прилетевшего из Великобритании, и женщины, вернувшейся из Чехии. Их анализы сейчас отправили на перепроверку в Новосибирск. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
— Заболевание у них протекает в легкой форме. Их родственники самоизолировались, — добавила замглавы региона.
Напомним, в новосибирскую лабораторию были отправлены анализы еще четырех южноуральцев. Результаты пока не появились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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