2020-03-24T07:49:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус

Их анализы отправили на проверку
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло до семи человек.Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло до семи человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В южноуральской столице медики зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом. Covid-19 нашли у мужчины, прилетевшего из Великобритании, и женщины, вернувшейся из Чехии. Их анализы сейчас отправили на перепроверку в Новосибирск. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Заболевание у них протекает в легкой форме. Их родственники самоизолировались, — добавила замглавы региона.

Напомним, в новосибирскую лабораторию были отправлены анализы еще четырех южноуральцев. Результаты пока не появились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске 2020, новости на 24 марта: список заболевших, новые ограничения

Что известно о ситуации с коронавирусом в Челябинске и области на утро 24 марта, как защитить себя от заражения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над Челябинской областью навис смог
Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО
Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии
В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов
В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус
Силовики проверят, как жители Челябинской области соблюдают карантин
«Еще меньше заборов!»: в центре Челябинска убирают ограждения вдоль дорог
Футболистов «Челябинска» закрыли на двухнедельный карантин
Жительницу Челябинской области «заперла» дома злая собака
Жители Челябинска определились с дизайном часов для дома на площади Революции
В Зауралье выбросили на мусорку кота в коробке, перемотанной скотчем
Челябинск будут озеленять по-новому
«Не запостил — не было»: в Челябинске будут проводить тренировки онлайн
Пожилых людей в Москве просят самоизолироваться из-за коронавируса
Как сдать анализы на коронавирус в Челябинске
Челябинские пранкеры, разыгравшие людей пациентом с коронавирусом, попали на федеральное телевидение
Седьмой самолет: очередной рейс «Москва-Челябинск» окружили силовики
В центре Челябинска загорелось офисное здание
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
В Челябинске закроют трамвайную остановку
На врача из Ставрополя, которая скрыла у себя коронавирус, завели уголовное дело
Бывший глава Копейска, осуждённый за взятки, оказался буйным заключённым
Актриса Барбара Брыльска борется с онкологией