В Челябинске предприниматели просят устанавливать ларьки вдоль гостевых маршрутов

24 Март 2020 2020-03-24T10:19:22+03:00

Вряд ли горожанам понравится такой «привет из 90х» Фото: Ольга АНТОНОВА

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Возможно ли размещение на гостевых маршрутах киосков? Этот вопрос задали чиновникам администрации города предприниматели, участники круглого стола по будущему нестационарных объектов торговли — ларьков и павильонов. Разговор состоялся в администрации Челябинска 24 марта.

Торговцев понять можно. Гостевой маршрут — место хлебное. Стоимость ларька — около 650 тыс. руб, тогда как цена торгово-остановочного комплекса — около двух млн руб.

Так, может, установить ларьки вдоль проспектов? Этот вопрос задал представитель торговой сети «Первый хлебокомбинат», у которой более 40 киосков по городу.

— Спорный вопрос, — заявил первый замглавы города по экономике Олег Извеков. — Те ларьки, которые включены в схему размещения, никуда не денутся. По новым на гостевых маршрутах — нужно решать, дискутировать. По требованиям проведения международных мероприятий (в рамках саммитов ШОС и БРИКС) ларьки вдоль проспектов стоять не должны.

Замглавы города по экономическим вопросам подчеркнул, что вопрос размещения павильонов вдоль гостевых маршрутах должны решить жители. Вряд ли горожанам понравится такой «привет из 90х». Возможно, вопрос заведут на платформу голосований «Активный житель 74».

По словам руководителя Управления торговли администрации Челябинска Сергея Березуева, снос незаконных ларьков продолжится. Их в городе около 700.

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ИСТОЧНИК KP.RU