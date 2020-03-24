2020-03-24T10:23:17+03:00
Общество

В здании железнодорожного вокзала в Челябинске закроют лестницу

Подняться на второй этаж можно будет по эскалатору или через кассовый зал
Валентина ВАГАНОВА
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Ремонт в здании вокзала начался в прошлом году. Фото: Google MapsРемонт в здании вокзала начался в прошлом году. Фото: Google Maps
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В здании челябинского железнодорожного вокзала продолжается ремонт. Скоро начнут восстанавливать лестницу. Поэтому с 25 марта ее закроют.

— Пока идут работы, на второй этаж нужно будет подниматься по эскалатору или через кассовый зал, — сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, в январе на вокзале открылся обновленный кассовый зал. На смену застекленным кассам пришли кассы открытого типа. В зале стало гораздо светлее и просторнее. Работы тут продолжаются. Скоро заменят навигацию, разместят справочное бюро, а также стойки для зарядки телефонов и компьютеров. Установят дополнительные электронные табло с информацией о прибытии и отправлении поездов.

Также в левой части первого этажа после ремонта разместят медпункт, санитарные и душевые комнаты, с нулевого этажа перенесут камеры хранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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