«Неприятные воспоминания»: серебряный призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина избавляется от «олимпийской» куртки

24 Март 2020 2020-03-24T10:36:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Размер S-M. Продам. Одевалась пару раз». И фото — серая куртка-парка с принтом российского триколора и гербом. На днях такое объявление на своей страничке в соцсетях выложила призер Олимпиады в Сочи, чемпионка и рекордсменка мира и Европы, победительница этапов Кубка мира челябинка Ольга Фаткулина. В этом году спортсменка заняла третье место в общем зачете Кубка мира на дистанциях 500 и 1000 метров.

В комментариях кто-то заметил: неужели Ольга решила закончить с большим спортом и распродает одежду?

— Да, вы что, я не завязываю со спортом, — отрубает Фаткулина. — Буду готовиться к следующему сезону. А куртку продаю из-за того, что она просто мне не нужна. Тем более, есть не совсем приятные воспоминания — эта парадная экипировка выдавалась спортсменам перед Олимпиадой-2018 в Пекине, куда меня, как и многих российских спортсменов не допустили. Прибирала зимнюю обувь и увидела эту парку. Подумала, почему бы не продать тому, кому она больше нужна, как сувенир, например. Почти сразу нашла покупателя за пять тыс. рублей.

Кстати, Ольга Фаткулина рассказала, что почти передумала продавать свой призовой BMW, который она получила за «серебро» на Олимпиаде-2014 в Сочи.

— Классная машина, вся такая расписная, и память приятная. Наверное, буду ездить сама. Мысль продать «немца» была у супруга. Просили три миллиона, но предлагали меньше двух с половиной. Это очень дешево, — рассказала Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU