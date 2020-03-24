На улице в центре Челябинска, где месяц назад убили студента, снова произошла драка
Возле кальянной на улице Воровского вечером 23 марта произошла потасовка. Жители дома, в цокольном этаже которого расположено заведение, сняли инцидент на видео. Люди жалуются, что «такая вакханалия» происходит под их окнами каждые выходные. Полиция начала проверку.
— Где-то месяц назад зарезали молодого парня насмерть около туберкулезной больницы, а вся заварушка началась именно с этой же злосчастной кальянной, — пишет в соцсетях местная жительница.
Речь идет об убийстве 17-летнего студента в ночь с 21 на 22 февраля. Его ударили ножом в массовой драке возле противотуберкулезного диспансера. Кальянная расположена неподалеку.
Не исключено, что в драке есть пострадавшие — на место выезжала скорая помощь. Комментарий в горздраве по этому поводу обещали дать позднее.
Возможно, в драке есть пострадавшие. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
Обновлено в 14:38.
— Вызов был молодому человеку, по предварительным данным, с признаками алкогольного опьянения. От осмотра он отказался. Больше никаких вызов не было, — сообщили в горздраве.
Драка в центре Челябинска.Видео: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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ИСТОЧНИК KP.RU