На улице в центре Челябинска, где месяц назад убили студента, снова произошла драка

24 Март 2020 2020-03-24T13:12:16+03:00

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Возле кальянной на улице Воровского вечером 23 марта произошла потасовка. Жители дома, в цокольном этаже которого расположено заведение, сняли инцидент на видео. Люди жалуются, что «такая вакханалия» происходит под их окнами каждые выходные. Полиция начала проверку.

— Где-то месяц назад зарезали молодого парня насмерть около туберкулезной больницы, а вся заварушка началась именно с этой же злосчастной кальянной, — пишет в соцсетях местная жительница.

Речь идет об убийстве 17-летнего студента в ночь с 21 на 22 февраля. Его ударили ножом в массовой драке возле противотуберкулезного диспансера. Кальянная расположена неподалеку.

Не исключено, что в драке есть пострадавшие — на место выезжала скорая помощь. Комментарий в горздраве по этому поводу обещали дать позднее.

Возможно, в драке есть пострадавшие. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Обновлено в 14:38.

— Вызов был молодому человеку, по предварительным данным, с признаками алкогольного опьянения. От осмотра он отказался. Больше никаких вызов не было, — сообщили в горздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768438" frameborder="0"></iframe> Драка в центре Челябинска.Видео: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU