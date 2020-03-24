«Продают как незамерзайку»: в Челябинске стали торговать масками на улице
Возле горбольницы №1 который день появляется машина, обклеенная табличками «Маски медицинские». В то время как народ шьет маски из марли или закупается многоразовыми, кто-то наладил продажу повязок с колес.
— Жители Челябинска не могут купить медицинские маски в аптеках, однако их начали продавать возле больниц... Прямо как незамерзайку, — пишут в городских пабликах.
Челябинцы рассказывают, продавец просит 40 рублей за маску. И ведь спрос есть, тем более точка «удачная» — прямо у больницы.
Наш корреспондент дошла до места, где торгуют масками, чтобы разузнать подробности. Но продавца там уже не оказалось: говорят, он приезжает, но стоит недолго.
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ИСТОЧНИК KP.RU