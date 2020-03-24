2020-03-24T12:35:13+03:00
Общество

«Продают как незамерзайку»: в Челябинске стали торговать масками на улице

Сколько просят продавцы за одноразовую повязку
Валентина ВАГАНОВА
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Масками торгуют прямо возле городской больницы. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»Масками торгуют прямо возле городской больницы. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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Возле горбольницы №1 который день появляется машина, обклеенная табличками «Маски медицинские». В то время как народ шьет маски из марли или закупается многоразовыми, кто-то наладил продажу повязок с колес.

— Жители Челябинска не могут купить медицинские маски в аптеках, однако их начали продавать возле больниц... Прямо как незамерзайку, — пишут в городских пабликах.

Челябинцы рассказывают, продавец просит 40 рублей за маску. И ведь спрос есть, тем более точка «удачная» — прямо у больницы.

Наш корреспондент дошла до места, где торгуют масками, чтобы разузнать подробности. Но продавца там уже не оказалось: говорят, он приезжает, но стоит недолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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