В Челябинске из-за коронавируса закрылись два кинотеатра

24 Март 2020 2020-03-24T13:39:11+03:00

А в других кинозалах изменился график работы

Изменить размер текста: A A

Кинотеатр «Синема Парк» в торгово-развлекательном комплексе «Горке» временно прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте кинотеатра. На такие меры руководство пошло, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Такое сообщение появилось на сайте кинотеатра.

Также по 10 апреля прекращает работу кинотеатр «Знамя». Другие кинозалы в Челябинске пока принимают зрителей, но изменили график работы. Например, мягкий кинотеатр в «Мегаполисе» теперь можно посетить с 12:00 до 02:00.

«Киномакс» тоже продолжает работу, однако сотрудники рекомендуют следить за расписанием сеансов на официальном сайте, оно может поменяться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU