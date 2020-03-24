2020-03-24T13:39:11+03:00
Общество

В Челябинске из-за коронавируса закрылись два кинотеатра

А в других кинозалах изменился график работы
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинске начали закрываться кинотеатры из-за коронавируса.В Челябинске начали закрываться кинотеатры из-за коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кинотеатр «Синема Парк» в торгово-развлекательном комплексе «Горке» временно прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте кинотеатра. На такие меры руководство пошло, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Такое сообщение появилось на сайте кинотеатра.

Такое сообщение появилось на сайте кинотеатра.

Также по 10 апреля прекращает работу кинотеатр «Знамя». Другие кинозалы в Челябинске пока принимают зрителей, но изменили график работы. Например, мягкий кинотеатр в «Мегаполисе» теперь можно посетить с 12:00 до 02:00.

«Киномакс» тоже продолжает работу, однако сотрудники рекомендуют следить за расписанием сеансов на официальном сайте, оно может поменяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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