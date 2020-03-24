2020-03-24T14:21:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске телебашня окрасится в цвета итальянского флага

В знак солидарности с народом Аппенинского полуострова наш город включается в мировой флешмоб
Ольга АНТОНОВА
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Цветные огни на башне нынешним вечером сложатся не в российский триколор, а в итальянский флаг. Фото: gubernator74.ruЦветные огни на башне нынешним вечером сложатся не в российский триколор, а в итальянский флаг. Фото: gubernator74.ru
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Во вторник, 24 марта, в 20.00, Челябинская телевышка окрасится в цвета итальянского флага. Этот флешмоб в поддержку страны, в которой полыхает эпидемия коронавирусной инфекции, поддерживают города по всему миру. Флаг Италии отобразится на зданиях музеев, театров, галерей.

Челябинск не останется в стороне. Уникальная иллюминация, зажженная осенью на башне, позволяет транслировать разные «картинки». Этим вечером над городом взовьется итальянский флаг.

Напомним, что сейчас в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере в карантине 37 здоровых граждан. Двое новеньких, из Алжира и России, после проверки тепловизорами были доставлены из аэропорта в пункт временного размещения. Находятся под наблюдением врачей.

В Челябинской области один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме.

У шести жителей региона выявлены условно положительные результаты на COVID-19. Пациенты изолированы. Медики ожидают результатов анализов из лаборатории в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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