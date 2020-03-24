В Челябинске телебашня окрасится в цвета итальянского флага
Во вторник, 24 марта, в 20.00, Челябинская телевышка окрасится в цвета итальянского флага. Этот флешмоб в поддержку страны, в которой полыхает эпидемия коронавирусной инфекции, поддерживают города по всему миру. Флаг Италии отобразится на зданиях музеев, театров, галерей.
Челябинск не останется в стороне. Уникальная иллюминация, зажженная осенью на башне, позволяет транслировать разные «картинки». Этим вечером над городом взовьется итальянский флаг.
Напомним, что сейчас в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере в карантине 37 здоровых граждан. Двое новеньких, из Алжира и России, после проверки тепловизорами были доставлены из аэропорта в пункт временного размещения. Находятся под наблюдением врачей.
В Челябинской области один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме.
У шести жителей региона выявлены условно положительные результаты на COVID-19. Пациенты изолированы. Медики ожидают результатов анализов из лаборатории в Новосибирске.
Читайте также:
Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома (подробнее).
Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус (подробнее).
COVID-19 в Челябинске: все случаи заражения коронавирусом — завозные (подробнее).
В Италии новая тенденция: каждый день все меньше заболевших и умерших (подробнее).
Что сейчас происходит в Италии: Страна, ставшая первой по летальности от коронавируса, ввела новые жесткие меры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»