В квартиры челябинцев, прибывших из-за границы, придут полицейские

24 Март 2020 2020-03-24T14:21:07+03:00

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На Южном Урале участковые пойдут проверять, соблюдают ли самоизоляцию прибывшие из-за рубежа горожане. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», поручение оценить ситуацию в правовом разрезе полицейскому главку дал губернатор Алексей Текслер. По его мнению, если бы земляки иначе относились к себе и окружающим, удалось бы избежать распространения Covid-2019.

Речь о челябинце, который вернулся из Италии и заразил жену с дочерью-студенткой. Еще одна заболевшая — сотрудница предприятия, на котором работает этот же мужчина. Глава региона подчеркнул, что завезенный из-за рубежа вирус мог бы и не распространиться, если бы туристы соблюдали правила и вовремя обратились к медикам.

— И мы полностью разделяем высказанное мнение. Ох уж это русское авось, прикрытое тотальной безответственностью, и надежда, что все само рассосется. Ведь и к обычной простуде в обществе подобное отношение: большинство переносят на ногах, не обращаются к медикам и передают инфекции дальше как эстафетную палочку, — добавляют авторы «Челябушки». — Вот и докатились. Пришло время пересмотреть привычки и поучиться ответу за себя, за других. И без помощи полиции, видимо, не обойтись. По большому счету, нет разницы, где трудились заразившие коллег (в прокуратуре, парламенте или супермаркете). Думается, что ни в одном коллективе не хотели бы подобного финала.

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ИСТОЧНИК KP.RU