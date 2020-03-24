2020-03-24T14:21:07+03:00
Общество

В квартиры челябинцев, прибывших из-за границы, придут полицейские

Стражи порядка проверят, как граждане соблюдают режим карантина
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Южном Урале участковые пойдут проверять, соблюдают ли самоизоляцию прибывшие из-за рубежа горожане. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», поручение оценить ситуацию в правовом разрезе полицейскому главку дал губернатор Алексей Текслер. По его мнению, если бы земляки иначе относились к себе и окружающим, удалось бы избежать распространения Covid-2019.

Речь о челябинце, который вернулся из Италии и заразил жену с дочерью-студенткой. Еще одна заболевшая — сотрудница предприятия, на котором работает этот же мужчина. Глава региона подчеркнул, что завезенный из-за рубежа вирус мог бы и не распространиться, если бы туристы соблюдали правила и вовремя обратились к медикам.

— И мы полностью разделяем высказанное мнение. Ох уж это русское авось, прикрытое тотальной безответственностью, и надежда, что все само рассосется. Ведь и к обычной простуде в обществе подобное отношение: большинство переносят на ногах, не обращаются к медикам и передают инфекции дальше как эстафетную палочку, — добавляют авторы «Челябушки». — Вот и докатились. Пришло время пересмотреть привычки и поучиться ответу за себя, за других. И без помощи полиции, видимо, не обойтись. По большому счету, нет разницы, где трудились заразившие коллег (в прокуратуре, парламенте или супермаркете). Думается, что ни в одном коллективе не хотели бы подобного финала.

Все о коронавирусе читайте в материалах «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Курганской области запретил грустить, унывать и оскорблять
Герои в масках. Челябинские полицейские наденут медицинские повязки
Челябинцы просят убрать дублирующую дорогу в центре города
Дизайнер из Челябинска бесплатно шьет яркие маски для детей
Житель Челябинска продал единственную квартиру родителей, чтобы расплатиться с долгами
Мобильный Урал: по итогам 2019 года Урал и Поволжье обогнали Москву по количеству новых пользователей мобильного банкинга Росбанка
В квартиры челябинцев, прибывших из-за границы, придут полицейские
В Челябинске телебашня окрасится в цвета итальянского флага
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Челябинске из-за коронавируса закрылись два кинотеатра
Даже «Сетевой город» обваливается: как школы Челябинска внедряют дистант
«Продают как незамерзайку»: в Челябинске стали торговать масками на улице
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись в Челябинске
Челябинский «Трактор» упразднил должность замдиректора и оставил без работы бывшего начальника спортуправления
На улице в центре Челябинска, где месяц назад убили студента, снова произошла драка
Летающий мальчик из Челябинской области побывал на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина
«Неприятные воспоминания»: серебряный призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина избавляется от «олимпийской» куртки
Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома
В здании железнодорожного вокзала в Челябинске закроют лестницу
В Челябинске предприниматели просят устанавливать ларьки вдоль гостевых маршрутов
Над Челябинской областью навис смог
Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО
Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии
В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов
В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ